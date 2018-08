Il futuro di Alonso: "Penso da anni alla Tripla Corona"

Queste ultime nove gare serviranno ad Alonso per migliorare la monoposto in vista dell’anno prossimo, quando passerà tra le mani del suo connazionale Carlos Sainz, presente al suo fianco in conferenza: "Guiderà una macchina migliore della mia, o almeno spero. Questo è il nostro obiettivo per le nove gare che restano: preparare la macchina nel miglior modo possibile, ma non posso prevedere precisamente come sarà. So però che il team è fantastico: la McLaren è il secondo miglior team nella storia di questo sport ed è una cosa che capisci immediatamente quando vai in fabbrica e incontri gli ingegneri, i meccanici e i dirigenti. Tutti vogliono riportare la scuderia al vertice". Un futuro che non gli appartiene più, preferendo concentrarsi su nuovi obiettivi per la sua carriera, come ad esempio la Tripla Corona (vittoria del campionato di F1, della 24 ore di LeMans e della 500 miglia di Indianapolis, l’unica che gli manca): "Le sfide che mi attendono al di fuori del circus sono più grandi rispetto a quelle che posso avere in F1. La tripla corona è un qualcosa a cui penso da molto tempo. Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in categorie differenti. Per il prossimo anno ho diverse opzioni: non sono rimasto perché ci sono soltanto due squadre che possono vincere in Formula 1 e continueranno con i loro piloti anche per il prossimo anno".