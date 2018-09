FP3, il punto

Ieri un "bacio" al muro, oggi un’accelerata decisa per riparare all’errore di venerdì: Sebastian Vettel è stato il più veloce con la sua Ferrari SF71 H nella terza e ultima sessione di prove libere a Singapore. Il tedesco, che aveva chiuso con anticipo le FP3 per una perdita di liquido (a seguito del contatto con le barriere), ha chiuso l’ultima sessione in 1:38.054, tempo ottenuto nella parte centrale delle FP3 e di fatto anticipando la sua simulazione qualifica. Un crono che è poi anche il nuovo record non ufficiale della pista di Marina Bay. Secondo Kimi Raikkonencon l’altra Rossa e terzo Lewis Hamilton con la Mercedes W09. Il britannico, leader della classifica, è apparso molto più lento delle Ferrari nel primo settore, per poi recuperare in quello centrale. Quarto Bottas sull’altra Freccia d’Argento. In generale, però, i tempi confermano le impressioni della vigilia per qualifica che si preannuncia molto veloce e molto combattuta. Sempre indecifrabili le Red Bull: quinto Ricciardo e sesto Verstappen. L’olandese ha dovuto anche risolvere un problema alla sua RB14, ma anche successivamente si è lamentato via radio.



Di seguito tempi e cronaca