Caldo e pista molto sporca per almeno un'ora. A Città del Messico il weekend è cominciato così, con una prima sessione di prove libere chiusa con il miglior tempo della Red Bull di Max Verstappen in 1:16.656, a un soffio dal record del circuito- 1:16.448 - ottenuto in qualifica nel 2017 da Sebastian Vettel. I Tori vanno forte in alta quota (a 2.200 mt di altitudine conta il grip meccanico), come dimostra anche il secondo tempo centrato da Daniel Ricciardo. Nelle FP1 sugli scudi anche le Renault di Hulkenberg e Sainz (terzo e quarto), mentre Hamilton ha chiuso quinto su Mercedes. Il britannico, che già con un settimo posto potrebbe diventare campione, ha lamentato qualche problema sulla W09, parlando di “power” durante un team radio. Ma nessun allarme per le Frecce d’Argento, visto che nelle libere la power unit montata è diversa da quella usata in gara. Più indietro le Ferrari, con il settimo tempo di Vettel e l’ottavo di Raikkonen. Prove sul fondo per le Rosse, con il finlandese che proverà a bissare il successo di Austin e Seb chiamato ad una reazione decisa dopo i tanti errori dell’ultimo periodo. Sull’Alfa Sauber ha girato Giovianzzi: dodicesimo. Alle 21 le seconde libere.



Di seguito tempi e cronaca delle FP1