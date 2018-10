Punto FP3

Trenta minuti di nulla a causa di una pista troppo umida, poi le terze libere hanno cominciato a dare qualche risposta sul circuito di Città del Messico, con il primo tempo di giornata fatto segnare con gomme slick da Fernando Alonso. Freddo e pista scivolosa hanno dunque condizionato buona parte delle FP3, poi chiuse al comando da Max Verstappen in 1:16.284. Crono migliorato nel finale dal pilota della Red Bull che già ieri era stato il più veloce nelle prime due sessioni. Per il belga-olandese, inoltre, superati i problemi idraulici che lo avevano fermato nelle FP2. Problemi idraulici che, invece, hanno bloccato la Mercedes di Valtteri Bottas. Nelle libere 2 secondo tempo di Hamilton e terzo di Vettel. Tutti i big sono vicini, la Renault continua a stare in altro, ma gli occhi sono sempre puntati su un Verstappen che, in caso pole, a 21 anni diventerebbe il poleman più giovane di sempre. Domenica, invece, ad Hamilton basterà il settimo posto per confermarsi campione del mondo. Infine, nuova power unit sulla Ferrari e nessuna lamentela di Hamilton sull’andamento W09 (a differenza di ieri). Queste le certezze di una sessione che ha detto davvero poco, ma dovrebbe consegnare alle qualifiche almeno una pista più asciutta. Pioggiapermettendo: è prevista per la parte conclusiva del Q3.



Di seguito tempi e cronaca delle FP3