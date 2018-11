PIT STOP #19 11.11.18



Avete ragione.. questa settimana vi ho abbandonati! Ma ho visto talmente tante cose qui in Brasile che mi sarebbero serviti 2 blog!

Tra il Messico e il Brasile, io e Mara ci siamo fermate da questa parte di mondo ed abbiamo visitato Rio de Janeiro.

Colori, musica, mare... energia completamente diversa da quella di San Paolo, città proiettata al business.

Arrivare qui è stato il proseguo di quanto visto in Messico, almeno in termini di traffico! Pensate che l’area urbana paulista conta 20 milioni di abitanti e che

ogni ora lungo la Avenida Paulista (arteria principale della città), passano ben 5.700 auto e 1.400 autobus. 😱

Lo spettacolo è super però, tra palazzi d’epoca e grattacieli ipermoderni. Tante culture convivono e creano mix molto interessanti, come i giapponesi di Liberdade e gli italiani al Moca.

E poi c’è l’amore per la F1 e per Senna. Indimenticato e indimenticabile. Un amore che non svanirà mai.

Emozionante sentire i racconti estasiati di grandi e piccini di quello che hanno vissuto o quello che le famiglie gli hanno tramandato.

E poi c’è la F1 moderna, con la Ferrari assoluta protagonista nel tifo. Anche se a gioire, ancora una volta quest’anno, anche qui, è stata la Mercedes. E Lewis.

Non ci resta che vedere ora cosa succederà ad Abu Dhabi, dove nessun titolo è più da assegnare ma dove sono sicura che tutti ci terranno a chiudere in bellezza una grande annata!

Ci vediamo lì!

Ciaoooooooo😘