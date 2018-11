Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine

La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l’introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno gli ingegneri di Maranello sono riusciti a migliorare la monoposto e soprattutto la Power Unit, che in questa stagione è stata in molte occasioni superiore a quella del team anglo-tedesco.

Come potete osservare dal grafico in basso la Ferrari è stata, per buona parte del campionato, la macchina più performante anche se Mercedes è sempre stata vicina alla Rossa. Il momento “no” c’è stato tra il GP di Singapore e quello di Sochi dove, a causa di errori di setup e di uno sviluppo della vettura che non ha dato i risultati sperati, la Mercedes ha preso il largo. Le prestazioni riscontrate in questi GP sono la causa principale dell’andamento della linea di tendenza che ci mostra come il distacco chilometrico nei confronti del team di Brackley sia andato salendo.