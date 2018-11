E' la settimana del GP del Brasile: per il titolo piloti i giochi si sono chiusi in Messico, dove Hamilton si è laureato campione del mondo, per il titolo costruttori invece la battaglia è ancora aperta. La Ferrari insegue la Mercedes, leader in classifica con 55 punti di vantaggio: "Il titolo costruttori è la cosa più importante per qualsiasi team", sottolinea Kimi Raikkonen, "Ed è per questo che siamo qui, è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ovviamente non siamo in una posizione facile ma siamo pronti per lottare, faremo del nostro meglio". Nel 2007 Raikkonen vinse proprio in Brasile il Mondiale: "Ma non ci penso, questo non cambierà quello che accadrà quest'anno". Per lui è anche l'ultimo GP a Interlagos al volante della Ferrari: "Non implica differenze con i precedenti GP, per me non c'è proprio nulla di nuovo", risponde Kimi.