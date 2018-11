A rigor di logica, se i fori hanno la funzione di smaltire il calore, si potrebbe escludere la loro influenza e che altri fattori abbiano contribuito, non ultimo, l’imperfetto bilanciamento della vettura. Ciò detto, la tecno-telenovela, non sembra destinata a concludersi neppure in Brasile. La Mercedes, in attesa di un pronunciamento definitivo da parte della Federazione, ha deciso di non adottare i distanziali forati applicati ai cerchi posteriori. Colpisce però, la strumentazione di rilevazione delle temperature (microcamere termiche) delle gomme posteriori, con accento sui fianchi, notata sui triangoli inferiori della sospensione posteriore in occasione delle verifiche tecniche, e che il team intende utilizzare nelle prove libere per raccogliere dati sensibili. Se, infatti, l’insieme delle canalizzazioni di sezione variabile, descritte, (peraltro in questo modo si genera un’accelerazione del flusso d’aria calda in uscita) permette una dissipazione del calore generato in frenata, ben più efficace che con gli orifizi del distanziale chiusi, è ipotizzabile si possa rilevare un macro- effetto di degrado dei pneumatici. In tal caso, parrebbe corretto affermare che i problemi di gestione delle gomme posteriori, costituiscano la prova provata dell’importanza dell’adozione dei distanziali forati, nell’economia prestazionale della W09. Insomma, la scelta di non montare i cerchi areati nell’ultima striscia di gare, potrebbe rivelarsi un boomerang (politico) per il team di Brackley, piuttosto che allontanare le ombre di un comportamento considerato dai rivali borderline a livello di rispetto del regolamento.