Pole di Lewis Hamilton in Brasile, ma alla bandiera a scacchi del Q3 montano le polemiche. Da un lato la mancata investigazione del britannico campione del mondo che ha creato impedimento in due occasioni durante le qualifiche, prima a Raikkonen e poi a Sirotkin; dall’altra la scelta d’indagare sul comportamento di Vettel per quanto avvenuto alla "bilancia", con la decisione dei commissari di fermarlo per controlli di peso nei momenti decisivi e in condizioni climatiche incerte per la pioggia incombente. L'operazione secondo gli stessi commissari sarebbe avvenuta a motore acceso e con il pilota tedesco che ha buttato giù alcuni birilli. Il tutto è spiegato in un comunicato della Federazione (qui in basso) diramato al termine delle qualifiche. Situazioni che da un lato dovrebbero portare a una reprimenda nei confronti del tedesco senza cambiare la griglia di partenza (rischia comunque da posizioni in griglia alla squalifica con partenza dalla pitlane) e dall'altro, dunque nel caso di Lewis, creano invece un precedente e in un certo senso fanno perdere vigore ad analoghe decisioni prese in passato. Vettel, ricapitolando, salvo sorprese scatterà dalla prima fila. In seconda Bottas e Raikkonen, poi le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. L'australiano è però penalizzato di 5 posizioni in griglia (cambio del motore).

Di seguito il comunicato FIA, tempi e cronaca