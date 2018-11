Con il titolo mondiali già assegnato a Hamilton, la F1 è pronta a dare ancora spettacolo con il GP del Brasile che si correrà domenica 11 novembre. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming (qualifiche e gara) su Skysport.it

Gli orari del ventesimo weekend di F1 2018: a che ora sarà la partenza?

Si comincia giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 14 italiane. Venerdì 9 novembre, invece, si scende in pista con le due sessioni di libere, alle 14 e alle 18 italiane. Sabato, dopo la terza sessione di libere, appuntamento alle 18 con le qualifiche. Domenica la gara, alle 18.10.

Come fare a seguire il GP d'Interlagos 2018?

Il racconto della pista è affidato come sempre a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, insieme a Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. A chiudere la domenica di gara sarà il consueto appuntamento con Race Anatomy: tanti gli ospiti nello studio condotto da Fabio Tavelli.

La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all’App di Sky Sport, ulteriormente migliorata: il Match Centre dell’App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ufficiali forniti da FOM. Inoltre, una Formula 1 sempre più tecnologica anche grazie al "Remote garage", in cui Matteo Bobbi analizza le caratteristiche tecniche di monoposto e piste grazie allo Sky Sport Tech, e allo Sky Pad di Davide Valsecchi, che unisce innovazione tecnologica e dinamismo al commento. Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

IL GP DEL BRASILE LIVE SU SKY SPORT F1

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE

20:30 Speciale “Imperatore Toto V”

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

14:00: Conferenza Stampa Piloti F1

16:00: Paddock Live Pit Walk

16:30: Speciale “Imperatore Toto V”

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

13:45 Paddock Live

14:00 Formula 1 - Prove Libere 1 (diretta)

15:30 Paddock Live

17:45 Paddock Live

18:00 Formula 1 - Prove Libere 2 (diretta)

19:30 Paddock Live

20:00 Conferenza Stampa Team Principal (differita)

20:45 Speciale “Lewis a caldo”

21:00 Paddock Live Show

SABATO 10 NOVEMBRE

14:15 Speciale “Imperatore Toto V”

14:45 Paddock Live

15:00 Formula 1 - Prove Libere 3 (diretta)

16:00 Paddock Live

16:30: Speciale “Lewis a caldo”

17:00 Paddock Live - Pre Qualifiche

18:00 Formula 1 – Qualifiche (diretta)

19:15 Paddock Live - Post Qualifiche

19:45 Formula 1 – Qualifiche (replica)

21:00 Paddock Live Show

21:30 Formula 1 – Qualifiche (replica)

DOMENICA 11 NOVEMBRE

16:30 Paddock Live

18:10 Formula 1 - Gara

20:10 Paddock Live

20:30 Paddock Live #SkyMotori (diretta)

21:00 Formula 1 – Gara (replica)

23:00 Race Anatomy F1 (diretta)