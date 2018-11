HAMILTON 9 se non lo penalizzano, mica è colpa sua, anzi lui fa il suo alla grande e domina la qualifica. In gara riceve un altro omaggio e non è certo colpa sua e lui gestisce la situazione nonostante gomme con strisce nere evidenti. Un voto in meno all’ennesima eccellenza per la distrazione con Sirotkin

VERSTAPPEN 10 super e divertente. Bravo nei sorpassi decisivi, bravo nel gestire le gomme, bravo in tutto. Forse poteva stare più accorto con Ocon, ma ha tutte le ragioni di questo mondo

RAIKKONEN 7 più spento rispetto a Vettel per tutto il week end fa bene il suo in gara

RICCIARDO 9 da 11° a P4 MVP insieme al suo compagno e perfetto nel passare Vettel dopo averlo studiato attentamente

BOTTAS 7 super al via poi finisce quinto e a 22 secondi da Hamilton e guida la stessa macchina che peraltro non aveva il problema al motore accusato dal suo compagno di squadra

VETTEL 6 è vero che alla pesa potevano evitare di chiamarlo visto il momento in cui l’hanno fatto, ma è anche vero che comunque la calma va mantenuta. Ci deve assolutamente lavorare visto che è stato il suo tallone d’Achille

LECLERC 8 super in Q2 a non volersi arrendere all’eliminazione nonostante il richiamo al box del suo ingegnere. Decide lui e prende il Q3. Poi meglio di lui Ericsson, succede… Demolito in gara anche per via di un problema alla macchina dello svedese

GROSJEAN 7 fa il suo bene. Lotta ma nulla può contro l’Alfa Sauber di Leclerc



MAGNUSSEN 7 come per Grosjean, un buon week end da lottatore e questa volta lui non c’entra nei casini

PEREZ 6 salva il risultato per Force India



HARTLEY 6 un buon week end, meglio di Gasly che lo aveva battuto e bene in qualifica



SAINZ 5 difficile valutarlo perché la Renault in Brasile in parifica non c’era.



GASLY 5 bene in qualifica si perde in gara



OCON 3 ma come si fa????



VANDOORNE 7 ne avesse fatte altre di gare così forse sarebbe ancora in F1 nel 2019



SIROTKIN 6 si toglie lo sfizio di stare davanti ad Alonso e primo dei Williams



ALONSO 5 Brasile amaro, dai che mancano pochi chilometri ed è finita



STROLL 4 c’era?



HULKENBERG 6 buona qualifica poi tradito dal macchina



ERICSSON 7 super qualifica, la sua migliore di sempre. Poi va sul cordolo pesante prima della griglia e perde un pezzo, parte male e si trova costretto a fare a sportellate. Costretto a un ritiro che si è cercato…