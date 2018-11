La penultima prova del Mondiale si è conclusa con la vittoria del leader della classifica, e già campione del mondo, Lewis Hamilton. Il britannico ha approfittato di un incidente al 44° giro tra Ocon e Verstappen, quest'ultimo in testa prima dello scontro, che ha spianato la strada al 10° successo stagionale del pilota della Mercedes. Una manovra azzardata del francese, da poco doppiato, ha portato al contatto tra i due e al successivo testa coda di Verstappen che ha così dovuto rinunciare al primo posto finale. Episodio analogo, curiosamente, era avvenuto sempre a Interlagos nel 2001 con protagonista il papà del pilota belga-olandese, Jos. Allora, però, i ruoli si invertirono: Verstappen senior, doppiato dal leader della corsa Montoya, tamponò il colombiano e lo costrinse al ritiro, lasciando campo libero al trionfo di Coulthard. Quell'incidente non portò conseguenze, mentre Max ha avuto una reazione certamente più impetuosa nei modi. A fine gara è andato infatti nel box della Force India per parlare a muso duro con Ocon e sono volati spintoni e insulti, costringendo i Commissari della FIA a richiamare entrambi e sanzionare il pilota della Red Bull con "lavori socialmente utili". Non è, tuttavia, il primo grande momento di tensione che si è vissuto tra due piloti in Formula 1.

Nelson Piquet vs Eliseo Salazar (GP Germania, 1982)

Uno dei più celebri si consumò 36 anni fa sul circuito di Hockenheim. Durante il 18° giro Nelson Piquet, a bordo della sua Brabham-BMW, era pronto a effettuare all'Ostkurve il doppiaggio su Salazar, ma il cileno frenò troppo tardi e provocò il contatto tra le due vetture, costringendo entrambi i piloti al ritiro anticipato. Il brasiliano non la prese affatto bene e, una volta sceso dalla monoposto, andò a confrontarsi con il collega dell'ATS-Ford Cosworth, lasciandosi scappare nei suoi confronti anche dei pugni e qualche calcio. Fu necessario l'intervento degli steward per separarli ed evitare ulteriori conseguenze. Il Gp fu vinto, per la prima volta in carriera, da Tambay.