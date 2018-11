Fernando Alonso saluta la F1. Il GP di Abu Dhabi, ultimo della stagione 2018, ha rappresentato l'occasione per salutare il campione spagnolo: "Emozionato durante il giro d’onore? Non ho avuto il tempo, sono rimasto sorpreso. Ho trovato Vettel e Hamilton in una curva e poi si sono disposti uno a destra e l’altro a sinistra fino al traguardo. Li ringrazio, sono due super campioni. E' stato un gesto molto bello. Nell’ultima curva Hamilton mi ha fatto un cenno con la mano perché facessi i donuts (burnout, ndr) e gli ho detto di stare tranquillo perché li avrei fatti. Mentre giravo, ad un certo punto ho perso un po’ il senso della posizione: non capivo dove erano le altre macchine, ma in caso di impatto con gli altri non mi sarebbe dispiaciuto più di tanto se avessi danneggiato la monoposto".