Si ricomincia da dove c’eravamo lasciati. Su il sipario sul Mondiale di F1 2019 e il campione in carica Lewis Hamilton ha subito messo le cose in chiaro, chiudendo al comando entrambe le sessioni di prove libere. Dopo l’1’23″599 ottenuto nelle FP1, il britannico della Mercedes ha fatto sua anche la seconda le FP2 in 1:22600, che abbassa il crono ottenuto lo scorso anno nelle libere dallo stesso Lewis. Le Ferrari, vicinissime nelle libere 1 al leader del venerdì (secondo Vettel, terzo Leclerc), si sono dovute accontentare del quinto posto di Sebastian Vettel e del nono di Charles Leclerc. Secondo Valtteri Bottas sull’altra W10, ottimo terzo tempo di Max Verstappen e quarto di Pierre Gasly sulla Red Bull. Su una pista sporca, "green" come si dice soprattutto nel caso del tracciato semi-cittadino dell’Albert Park di Melbourne, la Mercedes ha completato un ottimo lavoro anche nella simulazione gara. Hamilton ha infatti stampato un gran tempo d'attacco in 1:26.6 (1.28 costante per Bottas nel finale e 1.28 anche per Leclerc con gomma dura). Ferrari ben bilanciata sia nella parte anteriore che posteriore, ma nella simulazione Vettel ha viaggiato a lungo sull’1:29. Probabilmente la Scuderia si è nascosta fino a quando l’1:27.4 centrato nel finale ha reso le cose un po' più chiare. Su questi numeri di Mercedes e Ferrari, però, va valutato il carico di benzina o più semplicemente un set-up da rivedere della SF90. Da segnalare inoltre un team radio in cui Leclerc ha lamentato problemi al cambio (il venerdì non viene utilizzato quello della gara) per poi andare in testacoda. I due episodi, però, non appaiono collegati. Piccolo allarme anche per Gasly e la Red Bull motorizzata Honda: il francese ha indicato al team un calo di potenza in curva 9 a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Questa la Top ten: Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Vettel, Raikkonen, Hulkenberg, Ricciardo, Leclerc, Grosjean. Se Renault e Haas hanno dato segnali di competitività, continua ad essere notte fonda per la Williams. Sempre ultima oggi, con Russell e Kubica che si sono scambiati nelle due sessioni l'ultima posizione in classifica.



Di seguito tempi e cronaca della libere