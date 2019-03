"Non possiamo dire che questo sia il risultato che ci attendevamo ma siamo altresì consapevoli che Albert Park non è la nostra pista ideale per una serie di caratteristiche che non ci permettono di esprimerci al meglio". Mattia Binotto, team principal della Ferrari, spiega così il sabato del GP d'Australia, con Vettel (terzo tempo) in seconda fila e Leclerc in terza (quinto tempo). "Dobbiamo ovviamente migliorarci - ha proseguito - ma abbiamo raccolto una gran quantità di informazioni per identificare le aree sulle quali lavorare. Sebastian ha dimostrato come sempre di saper sfruttare ogni centimetro di pista mentre Charles ha superato egregiamente la sua prima vera prova, che qualche piccola sbavatura non intacca. Abbiamo davanti a noi altre 20 qualifiche e 21 gare, la partita è lunga e siamo pronti a giocarla".