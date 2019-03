Mick Schumacher ha le idee chiare: non teme il confronto con il padre in vista dell'esordio in Formula 2 (primo appuntamento il prossimo weekend in Bahrain), al contrario il cognome che porta è uno stimolo per lui. "Il paragone con papà non mi pesa, non è mai stato un problema per me" - dichiara in un video di diffuso dalla sua scuderia, l'italiana Prema Racing, con cui la scorsa stagione ha vinto il campionato di Formula 3 - "E' un onore essere paragonato al miglior pilota della storia della Formula 1, devo solo cercare di imparare e migliorare".