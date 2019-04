La McLaren ha svelato la monoposto con cui Fernando Alonso andrà a caccia della Tripla Corona alla 500 Miglia di Indianapolis 2019. Nel mitico circuito dell’Indiana il pilota spagnolo correrà con il numero 66 e i colori arancio e blu della McLaren F1. “Sono entusiasta della macchina – ha commentato il due volte campione del mondo in Formula 1 -. Non vedo l’ora di rivedere i fan americani, che mi hanno dato un grande benvenuto nel 2018”. Alonso ha esordito lo scorso anno alla Indy 500, unica classica ancora assente dal suo palamrès dopo i trionfi alla 24 Ore di Le Mans e alla 24 Ore di Daytona.

La McLaren di Alonso: i dettagli

La vettura con cui Fernando Alonso correrà sul circuito americano avrà un telaio Dallara e sarà motorizzata Chevrolet: il team è rinnovato e sarà guidato da Bob Femley. "La presentazione della McLaren numero 66 è un momento importante per l’avventura del team alla 500 Migliadi Indianapolis – ha detto l’amministratore delegato della McLaren, Zak Brown -. Rappresenta l'inizio della prossima fase del nostro programma ed è il risultato di un duro lavoro. Non vediamo l’ora di vederla in pista”. Per la prima uscita ufficiale bisognerà attendere il 24 aprile, quando all’Indianapolis Motor Speedway ci saranno i primi test in vista della gara del 26 maggio.