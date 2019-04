Il GP di Baku è stato dominato dalle Mercedes che cogliendo la quarta doppietta consecutiva hanno stabilito un nuovo record in questa Formula 1 in quanto nessun team mai ci era riuscito. Bottas è riuscito ad imporsi su Hamilton portandosi nuovamente in testa alla classifica. Il distacco tra i due è di un solo punto ed è dovuto al “best lap” ottenuto dal pilota finlandese nella gara inaugurale di Melbourne.

Vettel si è piazzato al terzo posto grazie ad un’ottima gara ma non è mai riuscito ad impensierire le due Frecce d’Argento. Quarto posto per Verstappen che è riuscito a precedere Leclerc autore di una buona rimonta. Il pilota monegasco, grazie alla sosta extra, è riuscito anche a portare a Maranello il punto aggiuntivo per aver ottenuto il giro più veloce. Una magra consolazione per Leclerc visto che il suo fine settimana poteva essere sicuramente molto positivo ma l’errore commesso in qualifica ha vanificato tutto.

Qual è stato il momento chiave della gara?

Diciamo che il fattore che ha svoltato l’intero fine settimana lo abbiamo avuto durante le qualifiche quando Leclerc ha messo a muro la sua SF90. Il pilota monegasco era sembrato l’unico ad avere il ritmo per poter mettere pressione al duo Mercedes. Mancato lui dalle posizioni di testa è stato tutto troppo semplice per Bottas ed Hamilton. La gara tra i due si è decisa al via quando Hamilton, partito molto meglio rispetto a Bottas, è stato troppo “molle” alla staccata di curva 1 permettendo così al finlandese di mantenere la leadership. Il cinque volte campione del mondo, negli ultimi 10 giri, ha cercato di mettere pressione al compagno ma non ha mai avuto nessuna possibilità per tentare il sorpasso. Vittoria quindi meritata per Bottas che è stato fantastico, non solo in gara. ma soprattutto in qualifica quando è riuscito a battere il suo compagno di team.

Cosa non è funzionato in Ferrari?

La Ferrari ha portato a casa il massimo risultato possibile con Sebastian Vettel mentre con Leclerc la corsa era ormai compromessa dopo l’errore delle qualifiche e solo una gara caotica poteva far rientrare in corsa il giovane pilota monegasco nonostante il suo ritmo fosse ottimo e migliore rispetto a quello del compagno di squadra. A livello strategico la scelta poco comprensibile fatta il sabato durante il Q2, tentando di qualificare entrambe le macchine con le gomme medie, si è capito in corsa che per le caratteristiche della SF90 era sicuramente corretta. Vettel, partito con le gomme soft, non è riuscito a tenere il ritmo delle Mercedes che nei primi 11 giri hanno guadagnato circa 1 s al giro sul pilota tedesco. La SF90 ha faticato a portare in temperatura questo compound nonostante la temperatura della pista fosse molto più elevata rispetto a quella avuta in qualifica. Un po’ tutti hanno sofferto con questa mescola di graining

Sono emblematiche le parole di Vettel a fine gara che è andato a spiegare, molto lucidamente, i grossi problemi sugli pneumatici che stanno creando grossi problemi alla sua monoposto: “La nostra macchina è forte, ma dopo quattro gare per noi è molto difficile trovare la giusta finestra di funzionamento delle gomme. Non capiamo il vero motivo di questo. Il primo stint è stato pessimo. Ho faticato tantissimo a far funzionare le gomme all’inizio perché erano troppo fredde, poi le ho danneggiate e le ho surriscaldate”.

Le gomme medie utilizzate da Leclerc, invece, si sono rivelate veloci e costanti ma la cattiva posizione in partenza del monegasco ha pregiudicato la sua corsa. A livello strategico il muretto è stato molto criticato per la tardiva sosta fatta su Leclerc ma, personalmente, trovo corrette le decisioni prese da Rueda e dal suo staff. Ferrari con Leclerc ha cercato di allungare il più possibile il primo stint per cercare un’eventuale Safety Car che permettesse al suo pilota di rientrare in lotta per le posizioni di testa. Eventualità che non c’è stata e quindi è stato fatto rientrare al giro 34 per montare la soft. L’unico appunto che si può fare al muretto in rosso è quella che poteva essere richiamato due giri prima e questo gli avrebbe permesso di entrare davanti a Gasly, invece, con la sosta ritardata è uscito subito dietro ma sfruttando la gomma nuova si è liberato piuttosto agevolmente della Red Bull del pilota transalpino.