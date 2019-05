Il ritiro di Leclerc e la safety car

Rincorsa, quella del ferrarista sulla pista di casa, che si ferma per un contatto con la Renault di Nico Hulkenberg: oltre a dover sostituire la gomma posteriore destra bucata, Leclerc si dovrà ritirare per i danni subiti dalla sua vettura. Incidente quello del monegasco che cambia anche gli equilibri in testa alla gara dove, nel momento dell'entrata in pista della safety car per consentire la pulizia della pista, Verstappen sorpassa Bottas in pit-lane ma viene penalizzato per la sua manovra azzardata. Ne approfitta così Vettel che scala in terza posizione diventando dopo pochi giri virtualmente secondo e tale resta fino alla fine.