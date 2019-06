La Formula 1 sta per arrivare in Canada per la settima tappa del Mondiale. Le caratteristiche del tracciato canadese ben si adattano alla Ferrari che proprio qui, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, potrebbe trovare la giusta occasione per riscattare una stagione tutta in salita. Queste le dichiarazioni del team principal Mattia Binotto nel comunicato stampa pre GP: "Pensando al Canada sono tanti i ricordi dalle passate stagioni che affiorano nella mia mente. Questa pista si è spesso caratterizzata per gare spettacolari e mai scontate. Il lungo rettilineo con una decisa staccata prima della chicane che porta al traguardo permette sorpassi e belle battaglie. Sappiamo di non essere al momento sufficientemente competitivi, e che ancora non avremo modifiche alla vettura che ci permettano di indirizzare in maniera significativa i problemi di inizio stagione, ma il Canada rappresenta per tipologia di tracciato una sfida ancora diversa nella quale a contare saranno velocità di punta, efficienza frenante e trazione. Da parte nostra siamo pronti a dare il meglio lasciandoci alle spalle gli errori delle scorse gare".