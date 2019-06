Il venerdì di Montreal va oltre le aspettative per la Ferrari e per Sebastian Vettel. Davanti a tutti, al termine delle Libere 2, ci sono due Rosse. Leclerc anticipa Vettel di appena 74 millesimi. Il tedesco ribalta così una prima sessione non esaltante, in cui era stato anche protagonista di un testacoda alla curva 10 (per fortuna senza conseguenze), causato da un asfalto molto sporco. "La pista era piuttosto scivolosa e sporca all’inizio, ma l’asfalto migliorerà nel corso del weekend – spiega Vettel dopo le prove libere –. Cosa accadrà in qualifica? Vedremo, dipende anche dalle strategie che sceglieremo per la gara. Le gomme non sono durate molto, almeno per la mescola soft, ma tutto sommato credo che non sia andata troppo male. Senz’altro dobbiamo ancora migliorare se vogliamo piazzarci bene per la gara. Non siamo i più veloci: in termini di risultati, se guardiamo il giro secco può sembrare che siamo i più forti, ma c’è ancora un bel gap da recuperare dalle Mercedes", conclude Vettel.