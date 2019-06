Ferrari in ripresa nelle prove libere del Gran Premio del Canada. Nella seconda sessione è la Rossa di Charles Leclerc a segnare il miglior crono in 1'12"177 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel e al pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. "Sono migliorato da FP1 a FP2, ma sono sicuro che Mercedes dimostrerà la sua forza. Dobbiamo continuare a lavorare, sicuramente la velocità di punta è a nostro favore e su questa pista ci può aiutare" così il monegasco ha commentato la giornata del venerdì di Libere sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Le temperature alte hanno condizionato il lavoro, ma il pilota ha avuto un buon passo gara con le gomme medie: "Mi sono trovato abbastanza bene, anche se con il caldo la macchina era difficile da guidare, ma penso sia stato così per tutti". Il numero 16 della Ferrari non ha provato la gomma più dura durante la sessione: "Se la useremo lo faremo per la prima volta in gara, ma abbiamo già abbastanza dati su questa gomma, abbiamo un buon feeling".