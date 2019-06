Deve essersi preso un grosso spavento Nicholas Latifi nel corso delle prime prove libere del Gran Premio del Canada. Il pilota canadese della Williams, al suo esordio in Formula 1 proprio nel GP di casa per sostituire Robert Kubica, si è ritrovato una marmotta in pista. Il simpatico roditore, ignaro del pericolo, passeggiava in tutta tranquillità per il circuito di Montreal. Fortunatamente Latifi è riuscito a schivarla, prima di segnalare subito al box la presenza del mammifero.

Il curioso precedente di Davidson nel 2007

A Montreal non è atipico trovarsi di fronte a certe invasioni di animali. La marmotta canadese, tra l'altro, è tra quelle più temute dai piloti. Non è la prima volta infatti che il GP del Canada ci regala episodi di questo tipo. Quello più celebre risale al GP del 2007, quando il pilota della Super Aguri, Anthony Davidson, fu costretto a rinunciare a punti preziosi per il campionato dopo aver investito involontariamente proprio una povera marmotta. Il britannico (che al momento dell'impatto era terzo) rimediò un'ala anteriore danneggiata, il rientro forzato ai box e il sogno infranto di conquistare i primi punti nella sua carriera in Formula 1. E' andata meglio alla marmotta che, sempre a Montreal, ha fatto invasione di pista nel 2008: è riuscita ad attraversare la curva senza essere centrata dalle monoposto.