Mercedes con nuova Power Unit e Ferrari con nuovo turbo compressore e MGU-H

Tutti i team motorizzati Mercedes hanno portato in pista una nuova specifica di Power Unit aggiornata rispetto a quella utilizzata in questa prima parte di stagione. Dalle informazioni raccolte l’incremento di potenza è quantificabile in circa 10 cv ma è stato fatto un importante passo avanti sotto l’aspetto del consumo di carburante. Ferrari, invece, ha riproposto la specifica 2 di motore endotermico che era stata utilizzata in Spagna (a Montecarlo è stata utilizzata la spec. 1) ma è stato utilizzato un nuovo turbocompressore e una nuova specifica di MGU-H.

Red Bull continua ad introdurre novità sulla RB15

La Red Bull continua a spingere sullo sviluppo della sua RB15 e per la terza gara consecutiva ha portato in pista delle evoluzioni aerodinamiche per cercare di migliorare le performance che fino a questo punto della stagione sono state buone ma non eccezionali. Dopo il pacchetto aerodinamico portato in Spagna e alcune novità presentate a Montecarlo, l'equipe diretta da Adria Newey ha introdotto sulla RB15 dei piccoli profili aerodinamici a forma di "corna" in prossimità dello slot del sistema S-Duct, in stile Mercedes, che hanno la funzione di aumentare l'effetto di downwash del flusso d’aria.