"Ho faticato con la macchina, nel terzo settore ho sbagliato. Non sono riuscito a seguire bene la pista nel corso dei suoi miglioramenti. Devo trovare l'assetto giusto, che non ho trovato in queste qualifiche, soprattutto nel Q3, che è la parte della sessione in cui sono più debole. Congratulazioni a Vettel che ha fatto una pole position magnifica. Spero di rifarmi in gara" così Charles Leclerc ha commentato il terzo posto nel sabato delle prove ufficiali a Montreal, alle spalle del compagno Sebastian Vettel e di Lewis Hamilton.