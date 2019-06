Mondiale di F1, settimo appuntamento della stagione. Dopo Spagna e Principato di Monaco, si va in Nord America, a Montreal. Il Gran Premio del Canada è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Domenica 9 giugno alle 20.10 la gara, live anche su Sky Sport 1 oltre che sul canale 207. Il GP di Montréal, che si corre sull'isola artificiale di Notre-Dame, su un circuito che è stato molto spesso teatro di sfide indimenticabili.

Gli orari del settimo weekend di Formula 1 2019: a che ora sarà la partenza?

Si comincia giovedì con la conferenza piloti delle 17, poi sarà la volta delle prove libere, mentre domenica alle 20.10 appuntamento con la diretta esclusiva del Gran Premio. Per tutte le ultime notizie d Montreal da non perdere il pre gara con Paddock Live. Federica Masolin, Davide Valsecchi e i loro ospiti ci porteranno su Sky Sport F1 verso il via della gara.

Come fare a seguire il GP del Canada 2019?

Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini con il commento di Roberto Chinchero e le incursioni dai box di Marc Gené. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane c'è Mara Sangiorgio. La domenica di gara si chiude con Race Anatomy.

Il GP del Canada in tv su Sky

Giovedì, dunque, appuntamento con la conferenza stampa dei piloti all 17. Venerdì monoposto in pista alle 16 per le prime prove libere, poi di nuovo alle 20 per la seconda sessione. Sabato, alle 17, prove libere 3, poi sarà il turno delle qualifiche delle 20 per definire la griglia di partenza. Tutto in diretta. Domenica la gara, alle 20.10, live anche su Sky Sport 1. Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la diretta in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

Non solo tv: Live Blog della gara su sito e app di Sky Sport

Con il nostro Live Blog vi porteremo nel circuito di Montreal per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del weekend: cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla sul quarto round della stagione.

PROGRAMMA GRAN PREMIO CANADA 2019



GIOVEDI’ 6 GIUGNO

Ore 17: Conferenza stampa piloti

Ore 20.15: Paddock Live Pit Walk



VENERDI’ 7 GIUGNO

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: Prove libere 1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20: Prove libere 2

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: conferenza stampa Team Principal

Ore 23: Paddock Live Show



SABATO 8 GIUGNO

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: Prove libere 3

Ore 18: Paddock Live

Ore 19: Paddock Live Qualifiche

Ore 20: Qualifiche F1

Ore 21.15: Paddock Live Qualifiche

Ore 23: Paddock Live Show



DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20.10: Gara F1

Ore 22.10: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 23: Gara F1 - Sintesi

Ore 24: Race Anatomy F1