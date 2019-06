Come le norme sono evolute nel nuovo millennio

Ufficialmente è stata introdotta nel regolamento FIA nel 1993, ma solo nel nuovo millennio l'utilizzo della Safety Car ha trovato norme più precise con l'adozione di un unico modello di vettura. Se dal 1973 ogni circuito aveva una propria auto di sicurezza (Lamborghini Countach, Fiat Tempra, Opel Vectra fino alla Tatra 613 usata nel GP d'Ungheria nel 1995 quando investì il pilota giapponese Inoue) a partire dagli anni 2000 si decise di affidare la fornitura delle Safety Car a un'unica azienda, la Mercedes-AMG. Secondo le regolamentazioni FIA, la macchina è da utilizzare se i piloti e i commissari sono in un immediato pericolo, ma non così grave da sospendere la gara. Deve essere guidata da un pilota professionista, accompagnato da un osservatore della Federazione internazionale e i due devono essere in contatto radio con la direzione di corsa. L'intervento della vettura (possibile anche a inizio gara in casi eccezionali), inizia con lo sventolio delle bandiere gialle e del cartello con la scritta SC (Safety Car). L'auto entra in pista con luci verdi accese e le monoposto devono accodarsi a lei, successivamente il pilota spegne i LED verdi e accende quelli arancioni e li spegnerà solo nel momento in cui, passata la situazione critica, riceverà dal direttore della corsa l'ordine di lasciare la pista. Lo spegnimento delle luci è il segnale della ripartenza della gara. Dopo l'uscita della vettura, i piloti potranno superare solo dopo l'esposizione della prima bandiera verde fissa. Durante il regime di Safety Car non è possibile superare, se non un auto con problemi tecnici o per riguadagnare la posizione occupata al momento dell'entrata della vettura di sicurezza. Possibile è invece effettuare pit stop durante il regime di Safety Car. I giri percorsi dietro l'auto sono conteggiati a tutti gli effetti come tornate di gara.