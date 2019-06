Ferrari "devastante" nel terzo settore

Che il circuito del Canada esaltasse le caratteristiche della SF90 lo si sapeva già dalla vigilia ma il team ha lavorato comunque molto bene per riuscire a mettere Sebastian Vettel in pole position. La SF90 ha costruito il proprio vantaggio nel settore 3 che è caratterizzato da un lunghissimo rettifilo e una chicane di bassa velocità. In questo tratto di pista, come potete osservare dalla tabella in basso, il pilota tedesco è riuscito a guadagnare oltre 2 decimi su Hamilton che nel momento cruciale delle qualifiche è salito di potenza ed è riuscito comunque a limitare i danni visto che, in precedenza, il gap in questo settore era sempre stato maggiore. Hamilton, pur ottenendo i best sector nel primo e nel secondo tratto, non è riuscito a battere Vettel che è riuscito a limitare molto bene i danni sulle curve medio lente che, come sappiamo, sono i punti deboli di questa SF90. Una Ferrari che ha beneficiato al meglio anche delle temperature della pista piuttosto alte che hanno limitato i problemi alle gomme visto che non hanno faticato, come si pensava alla vigilia, a portare in finestra le anteriori. Ritornando ad analizzare le velocità di punta possiamo notare la differenza fatta dalla SF90 nei confronti di Mercedes e Red Bull. Hamilton, addirittura, è stato tra i più lenti sul dritto accusando un gap sul pilota tedesco della Ferrari di ben 8 km/h.