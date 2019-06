Pit stop #8 - 19.06.2019 🇫🇷

Pronti per la Francia! Via si parte!

Un week end che parte già in modo particolare, così come è stato il finale del gp del Canada, dal giro 48 in poi. Vettel esce di pista, rientra, per i commissari ostacolando e spingendo fuori pista Hamilton, e prende 5” che gli costano la vittoria. Polemiche su polemiche e oggi, forse avremo la parola “fine” su questa vicenda con la Ferrari che non ha fatto ricorso in appello ma ha presentato istanza di revisione ( qui tutti i dettagli, con i possibili scenari 👉🏼 sport.sky.it )

E poi c’è il Paul Ricard, rientrato lo scorso anno nel circus (anche se sarà il gp di Francia numero 60! 🎂)

Il traffico e la logistica disperata lo scorso anno l’hanno fatta da padrone anche se quest’anno promettono fast lane e corsie dedicate ai lavoratori... vedremo! Via gggironerò comunque!!!

Per i team e gli ingegneri, invece, in pista, la sfida è bella e complicata, perché si corre qui solo dallo scorso anno e i dati a disposizione sono pochi (meglio per noi perché, secondo me, vedremo tanta attività in pista a partire da venerdì!😎)

Non mi resta che darvi appuntamento a più tardi... quando, finalmente, avremo una risposta al tormentone degli ultimi giorni: Penalità per Vettel sí o no?!

A dopo😘