La prossime ore potrebbero essere decisive per la Ferrari e per mettere fine al lunghissimo GP del Canada dopo la penalità che è costata la vittoria a Sebastian Vettel. Cosa potrebbe accadere nelle prossime ore? La Ferrari, cha ha rinunciato a ricorrere in appello contro la decisione dei commissari a Montreal, ha invece presentato istanza di revisione e, avvalendosi dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo internazionale, chiede appunto una revisione del caso alla FIA ​​sulla base di nuove prove raccolte. La procedura prevede che gli steward della prossima gara, quella che si correrà domenica in Francia, si ritrovino e verifichino se la richiesta della Ferrari può essere presa in considerazione. In quel momento, però, dovranno essere presenti anche gli steward del GP del Canada - probabilmente in video conferenza - e che dovranno valutare le nuove indicazioni della Scuderia di Maranello. Quest'ultima dovrebbe essere presente con il suo legale, mentre la Mercedes sarà presente solo se espressamente richiesto.