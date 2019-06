Il fine settimana francese è stato dominato da Lewis Hamilton che, dopo aver ottenuto la pole position nella giornata di sabato, ha vinto piuttosto agevolmente la gara infliggendo dei distacchi piuttosto pesanti a tutti i rivali. In primis Bottas che esce da questa gara molto ridimensionato nonostante il secondo posto ottenuto. Ormai il divario nella classifica pioli è di 36 punti e sarà piuttosto difficile per il finlandese contendere il mondiale a Lewis Hamilton. La gara della Ferrari è stata in linea con le attese. Si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato un fine settimana di sofferenza nonostante gli aggiornamenti che non sono riusciti comunque a diminuire il gap nei confronti della Mercedes W10. Del resto, sulla carta, il PaulRicard era la pista ideale per esaltare le caratteristiche della W10 e far risaltare i difetti delle altre specialmente quelli della SF90 che, nonostante il lavoro fatto dagli ingegneri, continua a soffrire di tantissimo sottosterzo. Nonostante questo Leclerc è riuscito a portare la sua vettura in terza posizione arrivando a pochi decimi da Bottas che ha accusato qualche problema alla Power Unit della sua monoposto. Sotto le attese le prestazioni di Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto frutto della prestazioni in qualifica della sua SF90 che lo ha fatto scattare dalla settima posizione. Da segnalare l’ottima prestazione della McLaren di Sainz che è riuscito a terminare la corsa al sesto posto dimostrando che il team di Woking, in questa stagione, è la quarta forza in pista e che Renault, nonostante i tanti sviluppi aerodinamici, non è riuscita ad accorciare in classifica sul team di Woking.

Quanto veloce è stato Hamilton in Francia?

Hamilton, fin dai primi giri, ha impresso alla corsa un ritmo devastante che nemmeno Bottas è riuscito a reggere. La gara ha messo in risalto quanto si era visto fin dai long run di venerdì dove la W10 aveva dimostrato di non avere rivali su questo tracciato con qualsiasi tipologia di mescola. Il divario in gara è sembrato essere maggiore rispetto a quanto avevamo visto durante le qualifiche di sabato. Se analizziamo i singoli stint possiamo notare che la differenza di ritmo è stata davvero notevole. Bottas ha rimeditato un gap di 4 decimi, Leclerc di 6 decimi, Vettel 8 decimi e Verstappen quasi 1 s.