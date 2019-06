A parole nessuno rischia più. Perché sono ovviamente i numeri a parlare e presentare la Mercedes, ormai ogni volta, come la favorita a macchine ferme. Quella Mercedes che punta senza troppo nasconderlo al record di undici vittorie consecutive come solo alla McLaren è riuscito nel 1988. Sono cifre da capogiro quelle che Hamilton e il team tedesco stanno raggiungendo. Ma qui, nel cuore della Stiria, ci proveranno in tanti a rendere le cose difficili alle frecce d’argento. Partendo dai due ferratisti, insieme ovviamente a Max Verstappen. Dopo il deludente fine settimana francese Sebastian Vettel in Austria si è presentato di nuovo col sorriso, consapevole che non può certo sentirsi il favorito qui dove non ha mai vinto ma che la sua Rossa su un tracciato come questo – tra rettilinei e curve veloci – potrà essere meno capricciosa e di nuovo più vicina alla Mercedes. Ne è convinto anche Charles Leclerc, che di questa Ferrari in chiaro scuro dimostra ogni volta – come ha fatto gli ultimi giri al Paul Ricard – di essere uno degli aspetti più positivi. Intanto intorno alla nuova ala anteriore promossa in Francia continua l’evoluzione della SF90, con ulteriori prove su alcune parti che non avevano convinto come il fondo. Ma prima che le monoposto tornino in pista si giocherà una partita importante su un altro tavolo: i team insieme a Federazione e Pirelli stanno infatti valutando, e lo faranno con una riunione, la possibilità di tornare già da Spa alle gomme 2018 tenendo le mescole 2019. Sei squadre sono già a favore. Manca un solo voto, ma determinante.