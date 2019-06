Max Verstappen ha dato chiare indicazioni sul proprio futuro nella conferenza che ha aparto il GP d'Austria. Il pilota olandese ha sottolineato che non ci sono problemi con il suo attuale team, la Red Bull, ma che si augura qualcosa di diverso per le prossime stagioni: "Sono concentrato solo su questo progetto, ma non voglio continuare a guidare solo per il quarto posto fino a 35 anni". Insomma, o la Red Bull lotterà per il titolo oppure Max prenderà in considerazione altre strade.



Verstappen ha paralto anche della possibile discussione con la Formula 1 per capire cosa cambiare per migliorare e garantire sempre lo spettacolo: "Cosa deve cambiare in F1? Sarebbe bello avere più lotta e sorpassi. Ma non è solo una questione di macchine, ma una combinazioni di fattori con le gomme. Dobbiamo dare più sostegno alla Pirelli e la differenza tra i motori al momento è ancora notevole. Condividiamo le nostre idee (piloti, ndr), c'è un sindacato che può rappresentare tutti e 20 i drivers".