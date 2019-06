Una stagione davvero complicata per la Ferrari, scattata al via del Mondiale con grandi speranze di vittoria che però, GP dopo GP, sono venute meno. Ma dopo il deludente GP in Francia, Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso e guarda con ottimismo alla nona gara che si correrà in Austria: "Sono qui, amo gareggiare. Credo che le macchine siano le più veloci che abbiamo mai avuto a disposizione. La F1 può migliorare? Sì, in alcuni aspetti ma non dipende da me. Ma ora sono qui e lo sarò anche l'anno prossimo. Io guardo avanti, se guardassi solo indietro vedrei che non avevamo il passo e diversi altri aspetti. Ma il team è forte, ci sono idee per aggiornare la macchina e speriamo funzionino tutte per dare una svolta positiva alla stagione. Però non sono stupido, so che il tempo non è a nostro favore e che le gare che passano in cui non siamo davanti alla Mercedes non ci aiutano. Sono ottimista e guardo alle prossime gare. Credo che la domenica tutto possa accadere. Vediamo in questa, abbiamo pezzi da provare da venerdì e cercheremo di capire la situazione in questo weekend e in quelli successivi”.