Il GP della Gran Bretagna da Silverstone a Londra? Ipotesi che, negli ultimi giorni, ha trovato il favore - oltre che di Liberty Media - del sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, che ha aperto alla possibilità di realizzare un circuito cittadino, più esattamente nella periferia della capitale. Di sicuro sappiamo che il calendario di Formula 1 riserverà nel 2020 alcune novità per i circuiti, con l'arrivo del Vietnam e il ritorno in Olanda, sullo storico circuito di Zandvoort. Londra, però, al momento resta solo al centro di rumors che non avrebbero trovato il consenso di Lewis Hamilton. "E' positivo che ci siano delle novità nel calendario 2020 - ha detto al Daily Mail - in Olanda ci sarà sicuramente il pienone a livello di pubblico, ma la gara non si preannuncia di certo divertente. I circuiti in grado di offrire un grande spettacolo vanno preservati e Silverstone è uno di questi. La Gran Bretagna è la culla della F1 e la risposta del pubblico è sempre eccezionale e da record. Sono elementi da tenere in grande considerazione, per me decidere di farne a meno sarebbe un grave errore".