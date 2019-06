Vettel fermato da un problema alla Power Unit

Poteva essere una fila tutta in rosso vista la velocità che hanno avuto Vettel e Leclerc durante le FP3 e nelle prime fasi della qualifica. Questo non è potuto succedere perché il pilota tedesco ha accusato problemi alla Power Unit della sua vettura nella fase terminale delle Q2. I meccanici di Maranello hanno cercato il miracolo per riuscire a mettere in pista Seb ma non ci sono riusciti. Binotto ha ammesso che c’è stata una perdita di pressione (lato aria) sul motore endotermico e il tempo a disposizione non era sufficiente per riuscire a risolvere questo inconveniente. Non dovrebbe essere un problema gravissimo e i meccanici dovrebbero riuscire a risolverlo prima del via di domani. Per regolamento, in queste ore, non potranno lavoraci in quanto siamo in regime di parco chiuso. La SF90 del pilota tedesco sarà nuovamente disponibile per poterci lavorare solo 4 ore prima dello start.

Ferrari partirà con le soft, Mercedes e Verstappen con le medie

Scelte diverse per quanto riguarda il compound che verrà utilizzato al via tra Ferrari, Mercedes e Verstappen. Le due Ferrari partiranno con le gomme soft mentre Mercedes e Verstappen scatteranno al via con le gialle. Questo fattore renderà ancora più interessante la gara visto anche il grande caldo che è previsto nella giornata di domani. Nella giornata di ieri le soft nei long run si sono comportate piuttosto bene ma bisognerà capire come funzioneranno con le temperature più alte che sono previste per la giornata di domani.

La Power Unit Ferrari ha fatto la differenza su Mercedes

In queste qualifiche la Ferrari ha costruito questa pole position di Leclerc grazie alla Power Unit che ha fatto veramente la differenza. Se confrontiamo i dati con quelli di Mercedes la SF90 ha guadagnato ben 6 decimi sui rettifili mentre la W10, come di consueto, ha recuperato qualcosa nelle curve ma questo non è stato sufficiente per qualificarsi davanti a Leclerc. W10 che è stata molto lenta in rettifilo e questo sembra essere dovuto principalmente al fatto che nessuno dei due piloti è riuscito ad utilizzare la massima potenza per problemi di raffreddamento.