L'ultimo Gp d'Austria, nonostante la mancata vittoria finale, ha risollevato l'umore in casa Ferrari. Charles Leclerc si è piazzato secondo, mentre Sebastian Vettel ha rimontato dal 9° al 4° posto. Non il massimo, ma sufficiente per strappare un sorriso al tedesco che, oggi, compie 32 anni. Il ferrarista sperava di arrivarci con un distacco minore in classifica rispetto ad Hamilton, ma la prestazione allo Spielberg può dare un forte impulso alla sua stagione. "Penso che quest'anno abbiamo la Ferrari per vincere - ha detto dopo la gara, ringraziando lo staff per tutto il lavoro -. Dimostrano grande passione e lavorano come matti per migliorare anno giorno". E proprio dal team della scuderia di Maranello sono arrivati auguri speciali per il tedesco. "Buon compleanno Seb da tutta la famiglia Ferrari" si legge nel post pubblicato dalla scuderia italiana, oltre a un video molto bello condiviso sui social e di grande affetto per il quattro volte campione del mondo, in cui ogni componente che lavora alla Rossa ha voluto riservargli il proprio messaggio personale di buon compleanno. Un altro segnale di grande unità all'interno del gruppo, fattore fondamentale per sperare di cambiare il corso del Mondiale e rendere l'ex pilota della Red Bull una seria minaccia al dominio Mercedes.