Dopo il GP di Austria dove la Red Bull ha conquistato la prima vittoria stagionale, il Circus della Formula 1 si sposterà in Inghilterra sul tracciato storico di Silverstone. Tracciato inglese dove dovremo attenderci la pronta riscossa del team Mercedes che sulla pista del Red Bull Ring è andato in difficoltà raccogliendo il peggior risultato stagionale. Saranno giorni molto importanti anche per la Ferrari che porterà in pista un pacchetto aerodinamico per cercare di recuperare terreno nei confronti della W10.

IL CIRCUITO: attenzione al nuovo asfalto

Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è composto da tratti molto veloci a tratti piuttosto guidati dove la trazione meccanica, garantita anche da un ottimo sfruttamento delle Pirelli, è fondamentale. Lo scorso anno il tracciato era stato completamente riasfaltato ma i lavori fatti non avevano soddisfatto per niente i piloti specialmente quelli di MotoGP. I lavori di riasfaltatura sono stati necessari per riconquistare la licenza per ospitare le gare di motociclismo visto che, nel 2018, l’appuntamento era stato cancellato per i problemi avuti proprio dal fondo rifatto nel gennaio del 2018. I lavori sono stati ultimati a fine giugno e quindi è lecito aspettarsi un fondo particolarmente scivoloso. Dal punto di vista aerodinamico i vari Team opteranno per ali da medio carico che saranno fondamentali sia nei tratti molto veloci (uno su tutti quello da curva 10 a curva 14 con le famose Maggotts e Becketts) che in quelli piuttosto lenti (tra curva 3 e 5, o tra curva 6 e 8). sei tratti di percorrenza in piena potenza, tre curve lente (Curva 4, Curva 7 e Curva 16) e tre punti ideali per il sorpasso (Curva 1, Curva 6 e Curva 15).

POWER UNIT: il motore endotermico lavora a pieno carico per il 70% del tempo

Su questo tracciato la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso e stimato, da Magneti Marelli, in circa 747 kJ mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia, circa 3432 kJ, grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza. La parte endotermica, è molto sollecitata in quanto il motore endotermico lavora a pieno carico per il 70% del tempo. A livello di mappatura sarà molto importante curare invece, curare guidabilità per avere un’ottima erogazione in uscita dalle curve lente ma, nello stesso tempo, avere un’ottima risposta del motore nelle curve veloci per non indurre instabilità della vettura. Silverstone è considerato un circuito piuttosto sensibile alla potenza in quanto ogni 10 cv di guadagno si possono ottenere miglioramenti di 0,18s al giro. Per quanto riguarda i consumi, non si correrà su un tracciato molto esoso e si potranno quindi imbarcare meno kg di carburante ed evitare lunghi periodi di fuel saving. Il Fuel effect su questo tracciato è molto importante perché 10 kg equivalgono a circa 0,23 s al giro.

LE GOMME: Pirelli porta i compound più duri

A Silverstone, Pirelli, porterà in pista i compound più duri tra quelli a disposizione dell’offerta Pirelli. Gomma C1, C2 e C3 elette quale dura, media e morbida del week end. Questa decisione è stata presa in quanto la pista inglese è tra le più esigenti sugli pneumatici, in virtù degli elevati carichi laterali sviluppati in curva. Se osserviamo le scelte fatte dai piloti possiamo notare che, la hard, non è stata presa in considerazione da molti team avendo scelto un solo set che è obbligatorio per regolamento. Le eccezioni sono Ricciardo, i due Racing Point e Kubica che hanno scelto due set di gomme "bianche". Non c’è una grossa differenza nelle scelte sulle soft e le medie: 9 treni per Ferrari e Red Bull, 8 per Mercedes che dispone di un set in più di "gialle".