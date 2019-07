Ora non ci sono più dubbi: il circuito di Silverstone continuerà a fare parte del Mondiale di Formula 1. "È il circuito che ha ospitato il primissimo Gran Premio del Campionato del Mondo nel 1950 - si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1 - e ora siamo lietti di annunciare che Silverstone continuerà ad essere sede del Gran Premio di Gran Bretagna almeno fino alla fine del 2024". Si tratta dunque di un accordo quinquennale firmato a Londra nella giornata del 9 luglio tra la Formula 1, il British Racing Drivers 'Club e il Circuito di Silverstone. "Siamo davvero lieti di dare questa notizia", ha detto Chase Carey, Chairman e CEO della Formula 1. "Abbiamo sempre detto che, se vogliamo avere un futuro a lungo termine, il nostro sport deve preservare le sue sedi storiche e Silverstone e la Gran Bretagna rappresentano la culla di questo sport. Oggi la Formula 1 è un sport globale, che si tiene in cinque continenti, guardato da un pubblico di oltre 500 milioni di fan e il nostro obiettivo è quello di far crescere questo numero portando lo sport che amiamo in nuovi paesi, pur mantenendo le sue radici: Silverstone e il Gran Premio di Gran Bretagna sono parte integrante di quella visione".

È il circuito che ha ospitato il primissimo Gran Premio del Campionato del Mondo nel 1950 e ora la Formula 1 è lieta di annunciare che Silverstone continuerà come sede del Gran Premio del Gran Bretagna fino almeno alla fine del 2024. Un accordo quinquennale tra la Formula 1, il British Racing Drivers 'Club e il Circuito di Silverstone è stato firmato ieri a Londra, in vista del Gran Premio d'Inghilterra di Rolex del Gran Premio di Formula 1 del weekend 2019. "Siamo davvero lieti di confermare che il Gran Premio britannico rimarrà sul calendario del Campionato mondiale di Formula 1 FIA per almeno i prossimi cinque anni, con l'evento che resterà nella sua sede di vecchia data, circuito di Silverstone", ha dichiarato Chase Carey, Chairman e CEO , Formula 1. "Abbiamo sempre detto che, se vogliamo avere un futuro a lungo termine, il nostro sport deve preservare le sue sedi storiche e Silverstone e la Gran Bretagna rappresentano la culla di questo sport, il suo punto di partenza nel 1950. Oggi la Formula 1 è un sport globale, che si tiene in cinque continenti, guardato da un pubblico di oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo e il nostro obiettivo è quello di far crescere questo numero portando lo sport che amiamo in nuovi paesi, pur mantenendo le sue radici: Silverstone e il Gran Premio di Gran Bretagna sono parte integrante di quella visione ".