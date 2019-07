Nel corso della Conferenza stampa del giovedì del Gran Premio della Gran Bretagna i piloti presenti sono scoppiati a ridere di fronte alla platea di giornalisti. L'ilarità che si è diffusa in sala stampa è stata generata da una battuta di Lando Norris che ha contagiato anche i suoi colleghi Hamilton, Ricciardo, Giovinazzi e Russell. Il motivo di tanto divertimento è partito da un'intervento del pilota della Mercedes che, a un giornalista che lo interrogava sulla differenza di tifo tra lui e Nigel Mansell, ha risposto con ironia: "Non sono apprezzato come Mansell fuori dall'Inghilterra? Sarà colpa dei baffi". Il 19enne della McLaren ha prontamente commentato: "Nemmeno io riesco a farmeli crescere". Una battuta, forse dovuta alla giovane età dell'inglese, ha scatenato un situazione di allegria generale che ha coinvolto tutti i drivers presenti in conferenza stampa. Il momento è poi culminato con le lacrime di Norris che è letteralmente scoppiato a piangere, non volendo rivelare il reale motivo della sua reazione.