Un piccolo giallo alla viglia del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Sul profilo Twitter dell'azienda Rich Energy con un post è stato annunciato di aver concluso il contratto con il team Haas:“A causa delle scarse prestazioni, puntavamo a battere Red Bull ed essere dietro la Williams in Austria è inaccettabile. La politica e l’attitudine politically correct in Formula 1 sono anche fattori d’inibizione per il nostro business. Auguriamo al team il meglio".

Ma non è finita...

La risposta della Haas è arrivata attraverso una breve nota con la quale è stata invece confermata la permanenza di Rich Energy come title sponsor della squadra.“Non posso commentare ulteriormente i rapporti commerciali tra le due parti per questioni di riservatezza commerciale”, ha aggiunto il team principal Guenther Steiner. Dunque, salvo nuovi colpi di scena, il logo resta sulle macchine che correranno a Silverstone.

La precisazione di Rich Energy

"Crediamo fermamente nel Team Haas F1, nelle sue prestazioni e nell'organizzazione nel suo insieme e siamo pienamente impegnati nell'attuale accordo di sponsorizzazione. Crediamo completamente nel prodotto di Formula 1 e nella piattaforma che offre il nostro marchio. Le azioni di un singolo individuo hanno causato grande imbarazzo. Stiamo procedendo con azioni legali nei confronti di chi ha causato questa situaizone. Possono parlare da soli, ma i loro punti di vista non sono quelli dell'azienda. L'incidente è molto deplorevole; non faremo ulteriori commenti su questo argomento commercialmente sensibile e lo concluderemo a porte chiuse. Vogliamo confermare il nostro impegno con il Team Haas F1, la Formula 1 e ringraziare il Team Haas F1 per il loro supporto e pazienza, mentre la questione viene affrontata internamente".