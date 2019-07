Guardi le classifiche delle libere del venerdì e la prima notizia è che la Ferrari ha cominciato il suo weekend di Silverstone meglio delle previsioni. Fatta la premessa, dopo il miglior tempo di Gasly su Red Bull nelle Libere 1, la seconda sessione in Gran Bretagna è stata chiusa al comando dalla Mercedes di Valtteri Bottas in 1:26.732. Come detto, però, dalla Rossa sono arrivati piccoli ma incoraggianti segnali con il terzo crono di Leclerc e il quarto di Vettel nelle FP2. Su un tracciato asfaltato per la seconda volta in due anni, con gli ultimi lavori terminati solo a giugno, in mattinata tutti i piloti hanno sofferto un po’ per un grip che inizialmente è mancato. La situazione è decisamente migliorata nel pomeriggio, quando si sono visti anche meno errori. In pista è scesa regolarmente l’Alfa Romeo Racing di Raikkonen, al quale è stata sostituita la power unit, mentre nel finale si è dovuto arrendere Ricciardo a seguito di una fumata dalla sua Renault. La Mercedes a “casa sua” va forte, non c’è dubbio, e resta la favorita per la decima gara del Mondiale; lo dimostra anche il sontuoso passo gara di Hamilton nel finale di sessione, che ha girato attorno al 31.1. La Ferrari - e qui arrivano le dolenti note - ha invece toccato anche il 34.0 con Leclerc, che ha dovuto fare i conti anche con il graining all’anteriore sinistra (circostanza che lo ha innervosito). Stesso problema per Verstappen su Red Bull, ma l’olandese nella simulazione passo gara ha girato sul 31.2 più o meno come il compagno di squadra Gasly (31.1). Non conosciamo i rispettivi carichi di benzina, ma i dati un po’ preoccupano se si considera che sul long run gara la Rossa è andata più lenta della McLaren. Più compatta, invece, la classifica nella simulazione qualifica. Gasly ha ottenuto il quinto tempo (+0.517), seguito dalla McLaren di Norris (+0.814) e dalla Red Bull di Verstappen (+0.830). Sainz (McLaren), Albon (Toro Rosso) e Perez (Racing Point) chiudono la top ten, tutti con un ritardo superiore al secondo. Sabato le terze libere alle 12, poi sarà caccia alla pole.



Di seguito tempi e cronaca