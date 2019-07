La storia e quel GP perfetto

E’ proprio in Inghilterra che si disputò la prima storica gara valida per il Mondiale piloti, con una vittoria tutta italiana. Il 13 maggio del 1950, a Silverstone, sono presenti due prestigiose case automobilistiche italiane: l'Alfa Romeo e la Maserati. La Ferrari preferì non prendere parte alla corsa, a causa del limitato ingaggio offerto dagli organizzatori (debuttò una settimana più tardi, nella seconda gara della stagione a Monaco. A bordo di una delle quattro Alfa Romeo 158 in gara, siede Giuseppe Farina, detto "Nino", pilota torinese figlio di quel Giovanni fondatore degli "Stabilimenti Farina", una delle più antiche e importanti carrozzerie automobilistiche dell'epoca. Il weekend di Farina rasentò la perfezione: pole position, giro veloce in gara e tagliò il traguardo per primo davanti ai compagni di scuderia Luigi Fagioli e Reg Parnell, dopo 63 giri su 70 trascorsi in testa. Re Giorgio VI e la Regina Elisabetta incoronano il vincitore del primo Gran Premio di Formula 1, in cui Farina realizza anche il primo storico "Hat Trick" pole-vittoria-giro veloce. Un successo che fa da preludio alla vittoria del primo e unico titolo iridato di Farina, conquistato con tre punti di vantaggio sul compagno di squadra Juan Manuel Fangio. "Sarà storicamente ricordato come il pilota che per primo si è fregiato del titolo mondiale quando, nel 1950, fu istituito il Campionato del mondo di Formula 1. Era l'uomo dal coraggio che rasentava l'inverosimile" disse di lui Enzo Ferrari. Nino non riuscirà a ripetersi, centrando solo altre quattro vittorie in singoli Gran Premi. Il destino volle che la sua storia terminasse al volante di un'automobile, in un incidente in Francia nel 1966. La sua leggenda è però immortale.