LEWIS HAMILTON 9 - Favorito dalla strategia, ma a martello sempre per dimostrare che la vittoria non è figlia solo della fortuna. Bottas però ha retto bene all'urto dei primi giri. 80 vs 91 successi di Schumacher!!!

BOTTAS 9 - Gran pole e gran difesa a inizio gara, poi lo frega la strategia che indipendentemente dalla safety car lo avrebbe comunque sacrificato rispetto a Hamilton.

LECLERC 9 - Una luce nel buio o meglio nella penombra Ferrari.

GASLY 9 - La più bella gara da quando è in Red Bull, risponde bene alle critiche e al rischio taglio.

VERSTAPPEN 9 - Come Leclerc, gran duello ancora con Leclerc poi tamponato da Vettel.

SAINZ 9 - Bravissimo a chiudere primo degli altri e a tenere dietro Ricciardo.

RICCIARDO 8 - Gli manca la zampata in staccata come quando guidava una Red Bull, ma ha acceso il finale con Sainz.

RAIKKONEN 8 - Come la sua posizione, costante e presente Iceman!

KVYAT 8 - Gara in rimonta e tosta dopo il colpo subito in qualifica da Albon!

HULKENBURG 6 - Agguanta un punticino nel finale, ma Ricciardo lo ha annichilito.

NORRIS 7 - Qualifica top, non va a punti solo per la strategia del team.

ALBON 7 - Lo merita perché ha fatto due giorni speciali, sfavorito dalla strategia.

STROLL 4 - Oggetto sempre più misterioso.

RUSSELL 7 - Bene davanti a Kubica costante

KUBICA 6 - Perché non guidava da tanto e i progressi si vedono, per chi guarda attentamente. Prossimi gp decisivi per deciderne il futuro.

VETTEL 4 - Qualifica flop e tamponamento ne decretano la grave insufficienza, ottima invece la prima parte di gara che lo ha portato a lottare per il podio.

PEREZ 7 - Lottava come un leone nonostante una Racing Point in caduta libera. Poi il danno all'ala lo ha estromesso dalla possibilità di fare punti.

GIOVINAZZI 7 - Solido week end, davanti a Kimi in qualifica e appiedato da una rottura meccanica, ma adesso è lì.

GROSJEAN 4 - Week end da dimenticare fin dall'incidente in pit lane.

MAGNUSSEN 4 - si prende con Grosjean al via, risultato entrambi casa in anticipo.