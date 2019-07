Un Vettel che non ha avuto un fine settimana molto positivo. In qualifica è stato sonoramente battuto da Leclerc e in gara, come dimostrano i grafici, non aveva il passo del proprio team mate. A rendere ancora più negativa la gara c’è stato il tamponamento a Verstappen che lo aveva appena superato e nel tentativo di recuperare la posizione ha commesso un grosso errore che ha danneggiato la sua gara e quella del pilota olandese. Unica “luce” in week end “nero” è stata la scelta tutta sua di rimanere in pista nella prima parte di gara nonostante il team lo avesse richiamato ai box per la sostituzione delle gomme. Allungare il primo stint gli ha permesso di “pittare” in regime di Safety Car e questo gli ha fatto guadagnare tantissime posizioni passando dalla sesta alla seconda piazza. Strategia che è stata sbagliata con Leclerc che è stato richiamato ai box in ritardo quando la vettura di sicurezza era scesa in pista e questo gli ha fatto perdere delle posizioni in pista che prontamente è riuscito a recuperare sopravanzando Verstappen e Gasly.

Verstappen senza la collisione con Vettel dove poteva arrivare?

La Red Bull nelle ultime settimane ha fatto decisamente dei passi avanti, sia a livello aerodinamico che di Power Unit grazie alla nuova specifica che Honda ha portato in pista in Francia. In qualifica Verstappen poteva ottenere un risultato sicuramente migliore ma i problemi di ti turbo lag lo hanno costretto a partire dalla seconda fila. Miglioramenti alla vettura che hanno anche permesso a Gasly di disputare un ottimo fine settimana, in quanto, per la prima volta in stagione, è rimasto vicino alle prestazioni del più quotato pilota olandese. Solo uno stoico Leclerc è riuscito a tenere dietro la RB15 dell’olandese nonostante una maggior velocità della vettura di Milton Keynes. Senza la collisione con Vettel, il pilota olandese poteva ottenere agevolmente un terzo posto che potrebbe essere stato anche un secondo. Bottas, al momento del pit stop, sarebbe finito dietro a Verstappen e avrebbe dovuto scavalcarlo in pista sfruttando le soft per riuscire a guadagnare la seconda posizione. Sicuramente avrebbe terminato la gara davanti a Leclerc visto che era riuscito a scavalcarlo grazie alla chiamata ai box quando era entrata la Safety Car. Anche Ferrari ha fatto la stessa cosa con Charles ma con un giro di ritardo. Un fine settimana positivo a livello prestazionale per la RB15 che ha raccolto meno rispetto alla velocità della vettura. Da segnalare, comunque, l’ottimo quarto posto colto da Gasly che è stato uno dei primi ad entrare ai box (giro 12) ed è riuscito a fare uno stint lunghissimo con le hard a dimostrazione che la comprensione delle gomme è sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa. La Red Bull inizia a fare paura alla Ferrari che, più che guardare la Mercedes, dovrà da adesso in avanti prestare molta attenzione a Verstappen e Gasly.