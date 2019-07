E ora serve una risposta Ferrari a Hockenheim

Ora, con soli quattro podi in stagione e ancora nessun primo posto, ha assoluto bisogno di reagire, per lui e per la squadra. Dovrà farlo tra due settimane, nel GP di casa, a Hockenheim, come lo invita il team principal, Mattia Binotto: "Leclerc ha fatto una gara fantastica per il modo in cui combatte, si difende, attacca. Un pilota straordinario, il podio se lo è meritato tutto. Sebastian ha commesso un errore, dispiace. E' consapevole delle sue difficoltà. Lo dobbiamo aiutare a cercare la vettura, l'assetto, il bilanciamento migliore per le sue esigenze - ha spiegato Binotto -. Non c'è da insegnargli nulla, sa quanto è importante non commettere certi errori, per la squadra, per i punti. Sono sicuro che saprà reagire da solo". Non resta che aspettare.