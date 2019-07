Seconde libere in Germania con brivido nel finale. La sessione è infatti stata interrotta per qualche minuto - ad un quarto d'ora dal termine - quando tutti si stavano dedicando al long run, per un'uscita di pista della Red Bull di Pierre Gasly. Seri danni alla monoposto, incolume il pilota francese che fino a quel momento non aveva comunque brillato, confermando il trend di una stagione decisamente difficile per lui con il team anglo-austriaco. L'incidente, all'ultima curva, è da imputare a un errore di Gasly.