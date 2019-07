Un guasto al sistema di pescaggio del carburante ha impedito a Charles Leclerc di affrontare l'ultima sessione di qualifiche del GP di Germania. Il monegasco si è classificato decimo e ha così commentato le difficoltà in casa Ferrari: "Sulla mia macchina c'è stato un problema con il sistema della benzina. È un peccato per il team avere una macchina che non va, con due è tutto più difficile. Oggi non è stata la nostra giornata, farò di tutto per risollevare la gara". Una Ferrari che aveva il potenziale per conquistare la pole position: "Anche a Baku si pensava che la pole fosse mia, ma ho buttato via una qualifica finendo contro il muro. I momenti così sono sempre difficili per la squadra, ma negli ultimi weekend ci sono stati step positivi e dobbiamo rimanere forti". E sulla possibilità di una gara bagnata: "La pioggia potrebbe creare caos, il che sarà positivo, potrebbe agevolarci. Comunque anche sullìasciutto eravamo veloci".