Maledetta Curva 16. Potrebbe essere questo il titolo per la gara di Charles Leclerc e di chi è finito contro il muro di quella curva all'Hockenheimring. Errori dei piloti? Nel caso di Leclerc sì, per stessa ammissione del monegasco della Ferrari, ma in generale non si può non evidenziare come l'asfalto presente nel tratto iniziale della via di fuga, al posto della ghiaia, sia diventato con la pioggia una sorta di lastra di ghiaccio (o saponetta, se preferite) su cui le monoposto sono slittate prima di sbattere. Alla 16 si sono infranti i sogni di Leclerc, ma quella curva ha tradito anche Hulkenberg, Raikkonen e Hamilton. Finito fuori pista e penalizzato poi di 5 secondi per un rientro scorretto ai box, il britannico ha chiuso undicesimo la sua gara. Una prova disastrosa per entrambe le Mercedes, con Bottas finito fuori nel finale trasformando la celebrazione dei 125 anni di corse Mercedes e il 200° GP del team in un flop.