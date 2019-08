"È incredibile, la macchina ha dato ottime sensazioni per tutto il weekend. Sapevamo che sarebbe stata dura in qualifica ma ci siamo riusciti. C'è ancora una gara da fare, ma la pole di oggi è molto bella e grandiosa per il team". Questo il commento di Max Verstappen dopo aver ottenuto il miglior crono nelle qualifiche in 1:14.572. Il pilota della Red Bull non solo ha conquistato la sua prima pole in carriera, strappando il nuovo record della pista all'Hungaroring, ma è diventato il 100esimo poleman in Formula 1. Standing ovation del pubblico olandese presente a Budapest: "Sentire il calore dei tanti tifosi intorno ti dà sicuramente una marcia in più"